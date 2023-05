“Tu música no me gusta mucho”: La sinceridad de Lennon Jon tras elegir a Sebastián Yatra como su coach

Lennon Jon ha sido el único talent que ha conseguido una segunda oportunidad para presentarse a las Audiciones a ciegas. En su primer intento no cautivó a los coaches, pero ese regalo lo ha aprovechado perfectamente: ¡actuación de escándalo y pleno!

Tras muchos intentos de los coaches por convencer a Lennon, el pequeño eligió a Sebastián Yatra, no sin antes hacerle una cobra a David Bisbal. El colombiano está muy contento de contar con Lennon en su equipo y espera que ambos aprendan y se diviertan mucho en este camino.

Y lo primero que ha aprendido Yatra ha sido el alto nivel de sinceridad que tiene Lennon: el pequeño está encantado de que el colombiano sea su coach, pero no todo podía ser color de rosas: “La verdad, tu música no me gusta mucho”, ha confesado, provocando las carcajadas de los coaches.

“Pero me encanta tu estilo”, le ha tranquilizado Lennon mientras Yatra no paraba de reírse y chocarle la mano. ¡Revive este momentazo en el vídeo!