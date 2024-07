“Eres un tesoro”: las palabras de Lola Índigo que logran emocionar a este talent

La voz de Mario conquistó a los coaches desde el primer día. El sentimiento que le pone a cada canción que interpreta le ha llevado a la Final, donde ha cantado ‘Se nos rompió el amor’. Su actuación no solo ha conquistado a Bisbal, sino también a su antigua coach.

“Vas a llegar a donde tú quieras”, ha asegurado Lola Índigo, asombrada ante el carisma del joven. La artista ha reparado que además de cantar bien, es buena persona y agradecido con los que le rodean. “Eres un tesoro”, ha terminado diciendo Lola.

Las palabras de la cantante han emocionado a Mario, que no ha podido evitar soltar alguna lágrima. Sin embargo, el talent no ha sido el único que se ha emocionado en plató, ya que sus padres no han parado de llorar desde que Mario ha salido a cantar. ¡Qué orgullo!

“Él tiene esa estrella”, ha advertido Lola a su familia. Aunque el joven no haya logrado ganar La Voz Kids 2024, ha demostrado que le queda una gran carrera por delante. ¡Seguro que le vemos triunfar!