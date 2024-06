Lola Índigo se queda con Alicia y Rafael para la Semifinal de La Voz Kids

Ya han cantado todos los talents del equipo de Lola Índigo. Llega el momento de tomar una decisión: Lola deberá elegir a solo dos voces que pasen directamente a la Semifinal de La Voz Kids.

La coach, muy emocionada, ha pedido la ayuda de sus compañeros para tomar la decisión: “Ya que soy la novata, por favor echarme una mano”, suplicaba con lágrimas en los ojos.

Rosario le ha dicho que se dejara guiar por su corazón: “Sois todos increíbles, no me puedo creer el nivel, la mejora, me siento una alumna con vosotros”, ha dicho a su equipo antes de anunciar su decisión.

Alicia y Rafael han sido los elegidos por Lola Índigo para la Semifinal de La Voz Kids. ¡Qué momentazo!

Eugenia, Gisela y Astrid en la Zona de Peligro

Tomada la primera decisión, la coach tiene que decidir tres nombres a los que sentar en la Zona de Peligro y, por tanto, que tendrán una nueva oportunidad en el Asalto Final.

Lola Índigo no ha dado mucho rodeo y ha elegido a Eugenia, Mario y Astrid para la Zona Roja.

Pero la coach corría el riesgo de que uno de ellos fuese robado y así ha sido. David Bisbal ha pulsado el botón para robar a uno de los talents de Lola Índigo.

La coach ha tenido que decidir a qué otro de su talents dejaba en la Zona de Peligro y tras mucho pensarlo se ha quedado con la pequeña Gisela.

Por tanto, Eugenia, Gisela y Astrid tendrán una nueva oportunidad en el Asalto Final de La Voz Kids.