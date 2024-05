La confesión de Lola Índigo en La Voz Kids: “Yo me he presentado a todos los castings de mi vida cantando Amy Winehouse”

Nuria ha dejado a Lola Índigo con la boca abierta. La joven ha cantado una canción de Amy Winehouse con un desparpajo y un estilo dignos de una artista consagrada. “Has hecho un show”, ha asegurado la cantante.

Lo que más ha impresionado a Lola ha sido la personalidad que le ha dado Nuria a un tema de alguien tan conocido como Amy Winehouse. La coach ha confesado que ella siempre llevaba sus canciones a los castings, pero que, al contrario de lo que ha hecho la talent, se dedicaba a imitarla. “Yo aprendí a cantar imitando a Amy Winehouse”, ha desvelado.

Pese a lo cogido que tenía el tono y el estilo de la cantante, Lola no ha tenido dudas, pulsando el botón al instante con Nuria. “La has colocado a tu manera y le has dado tu rollo”, le ha dicho a la pequeña, contenta de tenerla en La Voz Kids. ¡No te pierdas todo lo que le ha dicho en el video de arriba!