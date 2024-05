¿Bisbal o Melendi? Claudia duda hasta el final tras demostrar su gran potencial en La Voz Kids

Claudia está preparada para afrontar uno de los momentos más importantes de su corta vida. La pequeña espera conseguir alguna de las plazas que quedan en los equipos de los coaches.

La talent ha interpretado ‘I see red’ de Everybody loves an outlaw. Claudia ha demostrado una voz muy especial con este tema y ha logrado que Melendi y David Bisbal hayan pulsado el botón prácticamente a la vez.

Bisbal ha sido muy claro con ella: “Melendi y yo te queremos”, ha confesado.

Lo cierto es que los dos estaban siguiendo la misma estrategia: pulsar en el último momento para no pelearse con nadie, pero han pulsado los dos.

A Bisbal le ha gustado mucho su actitud: “Tienes potencial para estar en el programa”, señala.

Por su parte, Melendi opina lo mismo que su amigo: “La afinación la has ido manejando, pero he visto algunas cosas que me dan a entender que vas a tener una trayectoria ascendente”.

Melendi le ha pedido que elija bien: “Cualquiera de los dos te vamos a cuidar”. Claudia ha decidido irse con David Bisbal para empezar su aventura en La Voz Kids.