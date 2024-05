Arón cierra el equipo de David Bisbal con su preciosa actuación: “Se te nota algo especial”

Arón se ha subido en el escenario de La Voz Kids con muchas ganas e ilusión. El pequeño ha interpretado ‘La gloria de Dios’ de Ricardo Montaner.

Su voz ha logrado conquistar a tres de los cuatro coaches. Rosario, Melendi y David Bisbal han girado su silla para tener a Arón en su equipo.

Rosario ha sido la primera en hablar: “A mí te me has metido en el corazón poquito a poco, te he ido escuchando y le estabas poniendo una cosa tan bonita…”, ha explicado.

Bisbal se ha quedado muy sorprendido cuando el pequeño ha reconocido que tan solo tiene 8 años: “Has cantado una canción muy bonita, se te nota algo especial”, asegura.

El pequeño ha tenido que decidir, pero al final se va al equipo de David Bisbal.

Para su sorpresa, Bisbal ha cerrado el equipo con él y ya tiene a sus dieciséis artistas. ¡Enhorabuena!