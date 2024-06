Alejandro cierra el equipo de Rosario con su brillante actuación: “Lo has clavado”

Alejandro ha sido el último talent del equipo de Rosario en enfrentarse a su Asalto. El pequeño está cumpliendo su sueño de cantar en La Voz Kids ya que es un fanático del programa desde hace años.

El talent ha brillado en el escenario con ‘She used to be mine’ y lo ha hecho mucho mejor que en los ensayos según le han dicho Rosario y El Kanka: “Hoy lo has clavado”, señala el cantautor.

Sin duda lo ha hecho increíble y el pequeño ha mejorado mucho desde las Audiciones a ciegas.

Alejandro ha traspasado el alma… ¿Logrará una de las plazas para la Semifinal de La Voz Kids?