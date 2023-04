Aitana vibra cantando ‘His eye is on the sparrow’ en las Audiciones a ciegas de ‘La Voz Kids’

Aitana viene desde Cádiz, y aunque empezó a cantar hace relativamente, el vibrato de su voz ha conquistado a tres de los cuatros coaches de ‘La Voz Kids’.

La joven de 15 años ha interpretado un tema de Mahalia Jackson, ‘His eye is on the sparrow’ ha sido la canción que ha escogido y con la que nos ha sorprendido.

Aitana, Yatra y Rosario se han dado la vuelta y la lucha por conseguir la voz de Aitana ha estado muy reñida. Finalmente, Aitana ha elegido formar parte del equipo de Sebastián Yatra. ¡Enhorabuena Aitana!