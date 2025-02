"Para no saber el panel, está muy bien": Paula consigue acertar y llevarse 850 euros

Sergio ha caído en el Se lo doy y el concursante lo tenía claro: se lo ha dado todo a Edu, que el pobre no ha tenido ninguna oportunidad todavía. Aunque ha perdido todo, el turno seguía siendo suyo, o por lo menos hasta que ha caído en el Pierde turno.

Paula, a diferencia de sus compañeros, está teniendo mucha suerte y ha caído en el 3 x 100, que ha conseguido levantar con las consonantes que ha ofrecido porque todas ellas estaban en el panel.

A pesar de que ha conseguido acumular bastante dinero, la concursante se ha quedado bloqueada. Tal ha sido el shock que Jorge Fernández le ha dicho: "¿Te queda algo?", a lo que Paula ha respondido: "Sí, verlo".

Paula ha estado al borde de perderlo todo y es que la flecha ha estado a un segundo de pasar al lado del Se lo doy. Por suerte, se ha dado prisa y se ha librado del disgusto. De lo que no se ha librado es del mal trago por el que ha pasado al no saberse el panel a esas alturas.

La concursante no comprendía la frase, pero aún así, se ha arriesgado a resolver y ¡ha acertado. "Harina de otro costal" era la expresión que no le sonaba a la concursante, y eso que dice ser una "abuela" para los refranes. De todas formas, ha conseguido llevarse 850 euros: "Para no saber el panel, está muy bien", le ha dicho Jorge Fernández. ¡Vaya concursazo se está marcando! ¿Te lo vas a perder?, dale al play.