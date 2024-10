¿Silvia o Víctor? El puesto en la gran final, en manos de unos higos

Silvia no ha tenido nada de suerte en este programa de La ruleta de la suerte. En sus primeros paneles, le han traicionado los nervios y se ha equivocado al resolver el panel perdiendo el supercomodín y los 850 euros que tenía en su marcador.

En el panel con bote, no le han traicionado los nervios… ¡ha sido la puntería la que ha hecho que Silvia no tenga la oportunidad de jugar la gran final! “¡Miedo me da!”, ha confesado la concursante antes de girar la ruleta.

Silvia, al caer en la Quiebra, no solo ha perdido el dinero que tenía en su marcador y el gajo del gran premio, sino que también ha perdido el turno. Esto le ha dado la oportunidad a Víctor de probar suerte e intentar conseguir el bote.

El concursante ya tiene el pase a la gran final, pero no le vendrían nada mal los 1.875 euros que hay acumulados. ¿Lo conseguirá? ¡Dale al play y descúbrelo!