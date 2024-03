Sara pierde la cafetera que tanta ilusión le hacía a su pareja: “Ya se comprará él una”

Sara ha tenido problemas para inaugurar su marcador en el primer tramo del programa. Las continuas quiebras están lastrando su concurso. ¡Debe afinar la puntería si quiere ganar dinero en La ruleta de la suerte!

Cuando parecía que las cosas mejoraban, ya que había conseguido una cafetera valorada en 520 euros, otra mala tirada le ha vuelto a perjudicar. ¡Qué lástima, con lo que le gusta el café a su pareja!

Jorge Fernández no se puede creer la mala suerte de la concursante, aunque ha insinuado que como ella no es fan del café, le da un poco igual: “A ti el café no te importa mucho”. ¡Dale al play y revive la trágica tirada!