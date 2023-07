¿A quién no le gusta? Jorge Fernández confiesa su amor por el helado en cualquier época del año

Se acerca agosto y a todos nos apetece comernos un helado en la playa después de comer en un chiringuito. Tras resolverse un panel en ‘La ruleta de la suerte’, se ha empezado debatir si el helado se debería de comer sólo en verano.

A Jorge Fernández le ha dado igual: “Yo en invierno también”. Por eso, sabe que si se tiene que “comer un postre, se lo come tranquilamente”, a pesar del frío que hace en esta época del año. Siempre le gusta “bien fresquito”, ha admitido.

Sin embargo, hay otra manera de comerse este postre, derretido. Javi ha confesado que esto no le gusta por una razón: “No se me mete entre las paletas”. Nada más entrar al plató, ya le había avisado a Jorge que no iba a “sonreír mucho”. ¡Disfruta de este momento en el vídeo!