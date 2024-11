¡Qué rabia! La nueva película de almodóvar sentencia a una cinéfila en el panel final

María ha conseguido ser la concursante que ha jugado la gran final de La ruleta de la suerte. La asturiana ha escogido a la perfección las letras para poder resolverlo completando gran parte del panel.

Al intentar resolverlo, María se ha quedado en blanco y no ha podido conseguirlo. Cuando Jorge Fernández le ha mostrado la respuesta correcta se ha quedado de piedra. “Si me suena, pero no me acordaba”, ha afirmado la concursante.

María le había confesado a Jorge momentos antes que le encantaba el cine y por ese motivo todo apuntaba a que lo iba a resolver. La asturiana no se ha llevado el dinero del sobre, pero se ha llevado a casa una gran cantidad. ¡Descúbrela en el video de arriba!