“¡Qué buenas tiradas!”: Isa deja sin palabras a Jorge Fernández en su lucha por el bote

Isa, nuestra concursante madrileña, no ha parado de luchar en todo el programa por ser la que más puntuación obtiene en su marcador. Quien no arriesga, no gana, ‘dicen’ y a Isa le ha venido de maravilla arriesgar.

Una vez ha caído en la casilla del bote, le han entrado dudas sobre qué letra que decir y nos lo ha reflejado diciendo entre risas: “Ahora la lio”. Afortunadamente, ha acertado la letra y se ha llevado el gran bote.

Ya solo le quedaba resolver correctamente el panel en el que la pista era ‘menú típico Segoviano’. Por suerte, tenía bastantes letras que le ayudaban y le ha sido fácil resolverlo: judiones de la granja y lechazo asado. ¡A Jorge se le ha hecho la boca agua con este menú!