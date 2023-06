¡Que bonito! Jorge Fernández se pone romántico explicando la atracción que se crea con las ‘miraditas’

No es San Valentín, pero lo ha parecido hoy en ‘La ruleta de la suerte’. Con una pista relacionada con el amor, Vanessa ha logrado completar este panel y situarse a un paso de la final. Tras resolver la frase, el amor ha hecho mella en el plató.

Por su parte, Jorge Fernández se ha vuelto un romanticón después de que la participante resolviera la oración. ‘Si vieras cómo me miras, sabrías por qué te amo’, era la solución. El presentador no ha podido aguantarse las ganas y ha opinado al respecto: “Con una mirada de amor no hace falta preguntar absolutamente nada”.

Vanessa no podía decirle lo contrario tampoco: “Es cierto”. Al parecer, Jorge seguía insistiendo en este tema: “Las miradas lo dicen todo…”. Gracias a este panel, la participante hacía más grande su distancia entre Berta y Antonio para estar en la gran final. ¡observa el vídeo para descubrir este momento tan romántico!