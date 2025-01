Pilar pierde 1.775 euros y el pase a la final por olvidarse de la “s” del panel

Pilar se arriesga a tirar otra vez cuando Jorge le dice que necesita 175 euros más para superar a Blanca y pasar a la final. El presentador le ha animado a tirar de nuevo diciendo: “Es una tirada muy tuya”, porque la fuerza con la que estaba tirando le iba hacer caer por ahí.

La concursante estaba tan convencida de saberse la respuesta que se ha lanzado y ha conseguido caer en la casilla del bote que contaba con ¡1775 euros! Los nervios le han jugado una mala pasada, tanto, que un error en la lectura del panel le ha llevado a perder el dinero y a quedarse en las puertas de la final.

Todo el plató se ha llevado las manos a la cabeza al ver que Pilar había respondido “hamburguesa de merluza con gambas y mayonesa”, olvidándose de la “s” que contenía la primera palabra y que además ya estaba indicada en el panel. “¡Quién se come más de una hamburguesa!”, ha comentado la concursante.

Blanca, en su lugar, ha sido la que ha conseguido el sitio en la final. A pesar de ello, Pilar ha logrado irse con 725 euros a su casa, que quizás no le resuelven su sueño de ir a Japón con su amiga, pero que no es poco. ¡A partir de hoy no va a querer ver las hamburguesas ni en pintura! No te pierdas este momento tan inesperado, ¡dale a play!