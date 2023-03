¡Menuda jugada! Silvia cae en el bote y se lleva una cantidad de 2.125 euros

Todo apuntaba a que Sergio se llevaría el gran premio, un intento tras otro se iba acercando a esta cifra, pero una mala tirada hacía que perdiera su turno y pasara a su compañera Silvia que lo ha sabido aprovechar muy bien.

La campeona de piragüismo en su turno iba decidida a llevarse el bote y no ha dudado en tirar hacia él: “Le he sacado brazo que si no caía en el pierde turno”, explicaba ella. Lo increíble venía cuando tras resolver el panel, el presentador le hacía el recuento de todo lo que había logrado llevarse.

La concursante, feliz por su jugada, se iba a jugar la Gran Final con 3.050 euros, una muy buena cantidad que la concursante celebraba con vítores alegres y orgullosos por su buena jugada: “¡No me lo creo!”, gritaba Silvia muy emocionada. ¡Así se juega!