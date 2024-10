“¡Madre mía el panel que acabas de hacer!”: Tereta, la reina del X2 en La ruleta de la suerte

Tereta ha venido a programa de hoy sin expectativas: “Si me llevo los cien euros de consolación, me conformo”. Lo que no sabe nuestra concursante es que hoy va a superar todas sus expectativas.

En un principio, la gallega ha conseguido caer en el X2, posicionándose con un marcador increíble: ¡1.400 euros! Seguidamente, Tereta ha tenido un patinazo al caer en el gajo de La mitad.

Nuestra concursante ha hecho algo sorprendente… ¡ha vuelto a caer en el gajo del X2 y ha recuperado el dinero que tenía! Después de este movimiento, no nos esperábamos más sorpresas.

Pero Tereta ha tenido la suerte de su mano… ¡Ha caído por tercera vez en el X2! Nuestra concursante ha triplicado su marcador. Además, ha conseguido adivinar la letra oculta y ha ganado el supercomodín.

En uno de los primeros paneles y con todo el programa por delante, la gallega ya acumula 2.750 euros… ¡Revive este momentazo!