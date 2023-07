Jorge Fernández revela su tipo de arroz favorito en verano: “Está muy rico…”

En estos meses de julio y agosto, la gente se marcha de sus ciudades para ir al pueblo o a la playa para disfrutar de sus vacaciones. Sin embargo, también hay personas que van a visitar restaurantes y comer platos que a lo largo del año no han podido disfrutar.

Jorge Fernández ya está pensando en estas vacaciones y poder disfrutar de un “arroz meloso con calamares y rape”. Según él, es un plato que está “muy rico”. Hay muchos tipos de arroces, pero el presentador ya lo tiene claro.

Aunque los gustos culinarios de Jorge no se han quedado ahí. No se ha podido olvidar del “marisquito”. A mucha gente también se le hace la boca agua y el presentador no ha sido menos. ¡Descubre uno de los platos favoritos de Jorge Fernández en el vídeo!