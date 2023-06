Jorge Fernández se declara “hater” del reggaetón: “Cuanto más lo escucho, menos me gusta”

Después de que Aitor resolviese un panel este jueves, Jorge Fernández ha confesado cuál es su silencio favorito: el del final de las canciones de reggaetón. El presentador no soporta ese tipo de música y más de uno se le podría haber echado encima después del programa.

“Es un género que cuanto más escucho, menos me gusta”, ha reconocido. Además, ha contado que, cuando la banda toca canciones de este estilo, no es capaz de fingir lo contrario: “No me sale”. ¡Se le ve en la cara!

A pesar de que el presentador ha advertido sus gustos varias veces, muchos paneles musicales siguen siendo de canciones de reggaetón. ¿Será que a ‘La ruleta de la suerte’ le gusta verle sufrir?