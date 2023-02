¡A las puertas de la gran Final! Alicia cae en la quiebra y pierde todo lo ganado

La granaína no pierde ritmo. El primer panel del programa hizo que la concursante ganara 1.550 euros y desde ese momento no ha conseguido aumentar su cifra. En el último panel está yendo a por todas para conseguir llevarse el máximo posible y lograr pasar a la final. La concursante sigue jugándosela y tira la ruleta una y otra vez, pero esta vez no ha tenido mucha fortuna.

Todo parecía ir bien hasta que con mala suerte ha caído en la quiebra y además de perder el turno, se ha despedido también de los 100 euros que tenía en su atril. Tristemente ha tenido que pasarle el turno a Laura y seguir con lo ahorrado al principio.