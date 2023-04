El duro golpe de Nuria: gana 4.000 euros... ¡y seguidamente se equivoca con el panel!

Nuria no estaba logrando exprimir al máximo su suerte. Ansiaba irse de viaje con su marido y su bebé, pero ‘La Ruleta’ no estaba de su parte. Cayendo en la segunda parte del ‘Gran Premio’ y en la tirada siguiente dándosela a su compañero, la concursante no lograba quedarse con lo poco que recaudaba.

Tras ello, ha llegado un gran pico de emoción a su atril. En una girada a la ruleta, la concursante ha llegado a la mejor casilla de todas, la de los ¡mil euros!

Ella. muy emocionada, gritaba y celebraba su tirada, y mucho más se alegraba cuando ha logrado acertar una consonante repetida cuatro veces y que hacía que a su panel se sumaran 4.000 euros. Nuria no se lo podía creer y su constante sonrisa desvelaba la enorme felicidad que sentía, pero… como en sus rondas, nada era de color rosa.

La concursante ha nombrado una consonante errónea que ha hecho que pierda su turno y, con ello, que dependa de un hilo si se puede llevar o no la enorme cantidad. ¡Qué nervios!