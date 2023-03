¡Qué curioso! El método infalible de una profesora para conseguir la concentración de los alumnos

Jorge Fernández ha explicado la idea de esta profesora que, para canalizar la atención de sus alumnos, decidió instalar bajo los pupitres unos pedales para que sus alumnos pudieran mejorar su capacidad de atención mientras que están en clase.

Esta idea viene desde Carolina del Sur y Jorge Fernández no ha dudado en aplaudir este gesto: “Los que me conocen bien saben que estoy de acuerdo en esto, la actividad física como liberadora de ansiedad y estrés me parece estupendo”.

“Puede ser un poco contradictorio, pero pedalear tampoco requiere de gran atención”, confesaban en el plató, aunque tras conocerse esta noticia, Mariano como futuro profesor de economía se ha guardado esta idea para poder emplearla en sus futuras clases con sus alumnos.