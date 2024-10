Isa, Iván y Belén no han tenido una buena racha en el panel con bote. Los concursantes no paraban de perder el turno, de caer en la Quiebra y de fallar letras que no aparecían.

Iván había usado el gajo de Todas las vocales y había rellenado bastante el panel. Una pena que al intentar por primera vez conseguir el bote cayera en un Pierde turno. “Yo he visto de todo aquí, a lo mejor te vuelve a llegar”, le ha dicho Jorge Fernández.

¡Y así ha sido! Belén ha girado la ruleta y le ha pasado exactamente lo mismo que a su compañero: la historia se ha repetido. Isa, en su turno, ha aprovechado para utilizar el Me lo quedo y robarle a Iván los 450 euros de su marcador.

En estas condiciones, cualquiera de los tres concursantes que consiguiera el bote sería el candidato para jugar en la gran final. Isa estaba muy segura de sí misma, pero la puntería le ha fallado y… ¡ha caído en Quiebra!

Gracias a todos estos percances, el turno le ha llegado de nuevo a Iván. El concursante ha girado la ruleta y ha conseguido caer en el gajo del Bote. ¡Dale al play y descubre con cuánto dinero se ha llevado!