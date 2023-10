El consejo de Jorge Fernández a futuros concursantes: “Tenéis que decirlo en el casting”

Luna ha conseguido llegar al Panel Final con la esperanza de ganar el coche o, al menos, una buena cantidad de dinero. Durante el programa, ha conseguido acumular un premio de 1.925 euros, sobre todo gracias al último panel. Aunque no se ha hecho con el bote, sí ha conseguido el Gran Premio, valorado con 700 euros.

Queda descubrir si tiene un último golpe de suerte. Jorge Fernández le ha anunciado que va a jugar “con tres de Guadalajara”. La concursante no ha podido reprimir un suspiro, evidenciando que no le gustaba la pista que le ha tocado. “Me has mirado raro”, ha comentado el presentador.

Efectivamente, Luna prefería otro tema: “Monumento y provincia me encanta”, le ha dicho sobre su favorito. Por eso, Jorge ha dado un consejo que podría servir a futuros concursantes: “En el casting tenéis que decir qué os gustaría y, a lo mejor, alguna vez se os concede”.