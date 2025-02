"Te has dado cuenta de todo un poquito después": Belén responde el panel en el último segundo

Belén ha conseguido pasar a la final, y además, con dos ayudas finales. La concursante ha optado por escoger los sobres amarillo y azul que escondían una consonante y una vocal de más que podrá utilizar para resolver el panel con éxito.

Belén ha jugado con el panel de Tres con la misma inicial. A pesar de que no ha tenido suerte con las letras que le han dado porque no había muchas, las que ella ha ofrecido la han venido que ni pintadas, porque la única que no estaba era la letra "d".

Sin embargo, Belén no sabía muy bien por dónde iban los tiros del panel y la pista que le ha dado Jorge Fernández no le ha servido de mucha ayuda. Aunque en un primer momento ha dicho la palabra "mentira", se le ha encendido la bombilla a tres segundos de que acabara el tiempo, y ha dicho de una vez: Ventura, Valentín y Víctor. A pesar de que la concursante ha tardado en responder, ¡lo ha hecho a tiempo!: "Te has dado cuenta de todo un poquito después", le ha dicho el presentador.

¡Y eso no es todo!, Belén ha conseguido llevarse 2.000 euritos más además de los 3.865, por lo que la concursante ha sumado nada menos que 5.865 euros que se llevará a casa. Belén ha recibido esta noticia con mucha ilusión porque no paraba de abrazar a Jorge mientras se llevaba las manos a la boca como señal de asombro. Si no te quieres perder este momento que Belén ha vivido con tanta emoción, ¡dale al play!