¡Desempate!: Paula y Sergio se juegan el pase a la final en una prueba de velocidad

Sergio le ha pedido consejo al público y a sus compañeros, que le han animado a ir de una a por el bote. El concursante, que les ha hecho caso, se la ha jugado y esta vez su puntería no le ha dado la espalda. ¡Bote para Sergio! Al concursante le ha venido toda la inspiración de las tiradas al final, y es que se ha clavado el bote y el gran premio en las dos últimas tiradas.

Sergio ha conseguido resolver, pero el pase a la final estaba todavía por verse, porque Paula y Sergio ¡han empatado! Aunque no quedaba mucho tiempo, los concursantes se han enfrentado en una prueba de velocidad para desempatar, algo que a Paula no le ha hecho mucha gracia, o eso parecía cuando ha dicho: "¡Socorro!".

A pesar del miedo de la concursante, Paula se ha coronado y se ha convertido en la finalista de hoy con 2.575 euros, ¡qué pasada!. A Sergio, que tenía esperanzas de convertirse en finalista, se le ha cambiado la cara de un segundo a otro cuando ha visto que su compañera había resuelto correctamente al panel.

La situación de Edu le ha conseguido levantar un poco los ánimos, y es que su compañero solo ha conseguido llevarse los 100 euros de consolación, y no solo eso, no ha tenido a penas oportunidades para jugar, por lo que se ha mantenido como un mero espectador durante casi todo el programa. Aunque la suerte no ha acompañado demasiado a Edu, ¡vaya programón el de hoy! Revive este sorprendente desempate.