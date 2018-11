Juanra y Joana se enfrentan con mucha rabia y sinceridad a sus parejas

MOMENTOS PROGRAMA 3 - INTERCAMBIO 2

Covadonga visita a Joana y a Juanra porque esta pareja intercambiada no expresa sus emociones, no expresan sus necesidades y están más preocupados por agradar al otro que así mismos. Por ello, es muy importante que aprendan a vivir en coherencia y a saber decir no y sí.