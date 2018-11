EL LUNES A LAS 22:45 HORAS

El encuentro entre Javi y Rubén no va tan bien como esperaban. Javi deja totalmente claro al nuevo compañero de Paloma que no le gusta el comportamiento que está teniendo con su novia. Por su parte, Rubén no se queda callado y le dice todo lo que piensa, "creo que vienes un poco a la defensiva". ¿Cómo terminará el encuentro?