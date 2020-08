“Quiero dejar de ser Raúl para ser Silvia, que es como me siento”

Su reto es dejar de ser Raúl para ser Silvia. Ha decidido dar ese paso porque se cansa de ser una persona que no es y no sentirse feliz. Raúl descubrió con cuatro años que le gustaban las cosas femeninas, pero a esa edad tenía miedo al rechazo y no se lo cuenta a nadie.

Ahora con 43 años decide cambia su rol, durante toda su vida ha disimulado y lleva toda la vida amargada con miedo. En el servicio militar tuvo que tomar el rol que no le gustaba. También se casó con una mujer, para oculta su identidad estuvo 15 años con una persona. Siente que la engaño, y con esa mujer tuvo un hijo. Poco a poco, Raúl va poniéndose cosas femeninas y no tiene miedo a que su hijo le rechace. Y si hay alguien que sabe que le apoya de verdad es su hijo, de forma incondicional.

La madre de Raúl siempre le ha apoyado, le da mucha pena que su hijo no lo haya dicho antes y solo quiere que los años que le quedan sea feliz. Que su nueva vida sea la mejor para él.

Silvia ha comenzado a ser ella misma: Ya han pasado ocho meses de tratamiento

En poco tiempo de tratamiento ha cambiado mucho y parece otra persona.

Después de mucho tiempo, Raúl deja de ser hombre para convertirse en Silvia. Siempre hay gente que le mira extraño o de forma indiferente. Ese miedo que tenía se ha quitado y quiere darse a conocerse tal y como es. Lleva ocho meses con la hormonación y todo el mundo la ve cambiada, muy guapa y con ganas de lograr todo lo que se propone. Ahora se siente con más ánimos que nunca. Su entorno la nota muchos cambios a pesar de haber pasado tan poco tiempo, está diferente.

[[H3:Silvia: “He conseguido lo que me he propuesto y ya no tengo miedo a que me miren raro”]]

El proceso es muy lento pero poco a poco va reconociéndose.

Se siente muy bien, muy ilusionada. El proceso ha comenzado y de momento todo ha ido bien. El primer día que paseó por la calle siendo Silvia tenía miedo de lo que la gente podía decirle, pero poco a poco perdió el miedo. A lo largo del año, ha tenido diferentes cambios y ahora tiene hasta nuevo trabajo. Para su futuro quiere que se la pueda reconocer como mujer y estar más tiempo con su hijo.