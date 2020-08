Mónica va a pasar por quirófano para hacerse múltiples tratamientos que cambien su aspecto

Mónica viene de Gran Canaria, y su reto es recuperar su identidad. Mónica sufrió en el 2010 un accidente en el que tuvo quemaduras en el 80% de su cuerpo. Ese día del accidente la llevaron al hospital y sufrió mucho. Durante este proceso lo que más le ha marcado es saber que es una persona pero no reconocerse a nivel psicológico y emocional. Ella se ve como un monstruo, no se reconoce. Antes hacía trabajos de imagen y publicidad y ahora con lo ocurrido no puede vivir de la imagen propia ya que la ha perdido y se siente rechazada.

Su familia la apoya y han vivido momentos muy duros. Hay muchas cosas que su familia no ha superado, su hermana gemela afirma que se le ha parado la vida, que ella no hacía cosas por miedo a que su hermana lo echara en falta.

Mónica vive con ese dolor continuamente pero quiere recuperar los rasgos de la cara y pasar por el quirófano para poder ser ella misma.

[[H3:Mónica: ´´Tengo quemado el 80% de mi cuerpo”]]

Mónica tuvo un accidente en una barbacoa con sus amigos y se quemó todo el cuerpo.

Ha decidido pasar por el quirófano y va a hacerse tratamientos para que pueda tener mayor movilidad y un mejor aspecto. A través de células en el ombligo, van a añadírselas en la cara para una mayor cicatrización y también una pigmentación en las cejas. En los dientes se ha hecho un tratamiento para mejorar el color. Muy emocionada poco a poco va viéndose mucho mejor.

[[H3:Mónica: “Ahora me siento bien, soy una mujer sin límites”]]

Mónica ha mejorado su aspecto en todos los sentidos, esta espléndida.

Mónica está más feliz que nunca, ha logrado un cambio radical. Ahora cuando se ve al espejo ve una mujer guapa y buena, se siente muy bien. Dice que no tiene límite y que ha perdido casi 20 kilos, no con dieta pero con una nueva vida, con cambios y hábitos saludables y más ejercicio físico.

Se ha sentido muy apoyada por su familia y su madre le ha apoyado en todo momento. “La veo espectacular en todos los aspectos” comenta su madre. Su hermana lo ha vivido con mucha emoción viendo que mes a mes ha superado sus retos.