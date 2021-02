Una mujer denuncia la okupación de su casa arrendada: "Estamos en el paro y esto es insostenible"

Después de alquilar su casa a una familia con toda confianza, pues tenían trabajo y solvencia económica, la sorpresa de Susana, dueña de una vivienda en Asturias, llega cuando la inquilina de su casa deja de pagar el alquiler alegando problemas de salud y económicos.

En una primera instancia, la propietaria decide darle un voto de confianza e indicarle que no se preocupe, que en cuanto pueda le paga el alquiler. Pero tal fue el engaño que Susana lleva 3 años de lucha judicial por las personas que han okupado su vivienda.

"Creía que dejaba mi casa en buenas manos y nunca me imaginé que esto pudiese ocurrir", indica la propietaria. "Al principio, nosotros nos podíamos permitir pagar la hipoteca de aquella casa. Sin embargo, ahora estamos en el paro y esto es insostenible".

Actualmente, Susana y su marido se han quedado sin empleo. Apenas pueden pagar el alquiler de su piso asturiano y su casa en Cartagena, en la que viven los okupas, ha sido embargada ante su imposibilidad de pagar la hipoteca.

La propietaria de la vivienda indica sobre la inquilina que "ella se ha acogido a la ley antidesahucio y a una vulnerabilidad que no existe", a lo que añadía que "quiero reivindicar que la gente que estamos en paro y lo estamos pasando mal, no podemos decir 'ahora dejo de pagar una casa' porque no me puedo hacer cargo. No puedo con lo mío, como para poder con lo suyo".

