La Fiscalía ve delito en el caso de los bebés que tomaron un falso omeprazol, y que les provocó el denominado 'Síndrome hombre lobo', ya que hubo una alteración del medicamento en el laboratorio y esto hizo que se llenaran de vello. La Fiscalía ha abierto un procedimiento contra la farmacéutica implicada, Farma Química Sur.

Uno de los casos, es el hijo de Ángela, que según informa, aún no se le ha caído el pelo que le creció tras tomar el medicamento. Asegura que tuvo problemas respiratorios y de piel, que le aparecieron eccemas y que le bajó mucho la tensión.

Ángela: "Lo que me hace gracia es que Farma Quícima Sur no de la cara, tienen muy poca vergüenza, y muy poca humanidad". Manifiesta que ningún organismo oficial se ha puesto en contacto con los padres afectados, y que toda la información que tienen es porque la han buscado ellos, "estamos abandonados", decía.

En Granada se han visto afectadas once familias que se han unido y ahora tienen el mismo abogado. Esta madre cuenta que algunos de los padres afectados no quieren denunciar porque no creen en la justicia. Finalmente, pide que por favor no se utilice el término 'Síndrome hombre lobo', porque les hace daño, ya que que no es un síndrome como tal, sino que es provocado por el medicamento.

Puedes volver a ver toda la información sobre esta noticia en Atresplayer.