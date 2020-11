Un virólogo explica la 'teoría del martillo y el baile' del coronavirus: "Aplicar medidas más drásticas para empezar a bailar con el virus"

Bautizada también como la 'estrategia del queso Suizo', el virólogo Javier Ortiz de Lejarazu ha explicado esta mañana la 'teoría del martillo y el baile' del coronavirus en Espejo Público, por la que a partir de la aplicación de medidas drásticas en breves intervalos de tiempo se puede lograr la convivencia y el baile con la enfermedad.

"Los quesos tienen agujeros. Si uno pone una lámina de queso, tiene agujeros por los que pasa el virus y otros por las que no pasa. Pero si uno pone diferentes rajas de queso en los que no coinciden los agujeros, es probable que el infectado que pasa una y llega a la siguiente, choque. Y si coinciden dos agujeros, lo que no va a coincidir es hasta el cuarto".

Con esta comparación, Lejarazu explica la curiosa teoría sobre el coronavirus y cómo controlarlo. El martillo representa las restricciones más duras, que mediante su aplicación en tiempos cortos lograrían bajar drásticamente la curva de contagios. Por ende, el baile representa la convivencia con el virus, la posibilidad de coexistir con él gracias a las limitaciones -el martillo- impuestas anteriormente.

Profundizando en la metáfora lograda con el queso Suizo, que tiene agujeros en sus láminas, explica que cada una de esas capas representarían las distintas barreras de expansión del coronavirus.

La primera trata de impedir que la transmisión se derive a otras comunidades o países. En caso de que se sobrepase, hay que intentar que no infecten a los demás. Si llega a esa posibilidad, que sea el menor número de contagios posibles. "Si al final no se puede conseguir nada de eso, se llega a las medidas más drásticas", explica el virólogo.

"A esas medidas más drásticas las llaman el martillo, que se tienen que aplicar lo más rápidamente posible y lo más intensamente posible pero durante un breve periodo de tiempo y observando la tendencia", continúa.

Con ello, se refiere a que una vez baje la incidencia de contagios por coronavirus entre la población, el siguiente paso es bailar con el virus, aprender a convivir con él. "El virus no se va a ir, entonces lo que no se puede hacer es paralizar a la sociedad completamente".

En su valoración, Lejarazu pone el ejemplo de España. "Hay CCAA que han hecho cosas, incluso en seria contradicción científica con el Gobierno, que realmente lo han hecho bien y se ha demostrado. Yo creo que ese puede ser un modelo para aplicar a otros sitios y para tener en cuenta que no es necesaria la rigidez con este virus. Hay que conjugar esto que llaman los autores como 'el martillo y el baile'".

La tasa de incidencia acumulada de coronavirus en los distintos territorios ha bajado en los últimos días. Algunos expertos acompañan a las cifras con positivas predicciones, y auguran que, si se continúa en esta línea, se podría lograr la incidencia de 25 casos por cada 100.000 habitantes en 23 días.

Preguntado por esta cuestión, el virólogo ha respondido que, si bien es probable que se cumplan estas expectativas, "llegar a los 50 casos no lo veo tan claro, porque los virus respiratorios en invierno sobreviven mejor y hacen ondas por contagios, sobre todo cuando son nuevos".

Con ello, la conclusión de Lejarazu es que, en esta segunda ola de contagios por coronavirus se han hecho más pruebas que diagnostican la tasa de positividad en las distintas regiones, pero que "si estamos incrementando el esfuerzo diagnóstico y el porcentaje baja muy lentamente, es que todavía necesitamos más", concluye.

