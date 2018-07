Silvia Barrera publica 'Instinto y pólvora. La vida real de una inspectora de Policía': "He llorado mucho escribiéndolo"

Silvia Barrera, exinspectora de Policía Nacional, experta en cibercrimen publica 'Instinto y pólvora. La vida real de una inspectora de Policía'. Un libro lleno de historias reales aderezado con las anécdotas de una 'poli novata'.

Asegura que para escribir su libro ha llorado mucho. "No es lo mismo verlo en una serie que ver la escena del crimen, oler la sangre, ver el dolor de las familias, de los niños que se quedan sin sus padres", señala.

Barrera señala que todas esas situaciones generan dolor y se interiorizan por parte del profesional. "No me había dado cuenta de todas las imágenes que se me habían quedado grabadas", señala.

En su libro aporta "la visión del poli que vive esas situaciones dolorosas del entorno de la víctima. Que tiene que atender a los afectados y recomponerse. Eso genera dolor, se queda grabado y te queda la esperanza de no poder de dejar de creer en las personas".