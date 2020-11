Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, ha pasado por el programa Espejo Público de Antena3 Noticias para hablar sobre la Ley Celaá y responder a la ministra de educación, Isabel Celaá. "Aquí hay una cosa, en primer lugar lo que ha mencionado la ministra en esas declaraciones que efectivamente es la que se introduce en la ley habla de un plan a 10 años para dotar a los centros ordinarios. Y la realidad, es que la ley no dice que se vayan a cerrar los centros de educación especial sino que se van a vaciar de alumnos".

Santiago García, secretario general de la Confederación de Centros de Enseñanza, ha querido responder a las declaraciones de la ministra Celaá sobre la especificaciones de la Ley Celaá. "Si se dotan de más recursos que lo que nosotros queremos es que se doten de recursos a todos los centros, no solo a los públicos porque los centros privados concertados están haciendo una gran labor" ha querido explicar García.

"Algo que la gente no tiene en cuenta porque se habla del 83% de los alumnos con necesidades educativas especiales que están en centros ordinarios. No estamos hablando, como circula en algún argumentario, que es que ahora los centros de educación especial son la única opción, no. Los centros de educación especial hay ahora mismo un 17% privado sobre un 83% público, en centros ordinarios" ha asegurado Santiago García, secretario general de la Confederación de Centros de Enseñanza.

García ha querido explicar que "no es solo la disposición cuarta porque cuando habla de tener en cuenta la opinión de los padres para llevar a sus hijos a ese tipo de centros dice, priorizando siempre la opción más inclusiva dando por hecho que los centros ordinarios son más inclusivos". Afirma el secretario general de la Confederación de Centros de Enseñanza que esto no es cierto. "La experiencia de estas familias es que sus hijos están mucho más incluidos en los centros de educación especial".

