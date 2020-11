González Terol, sobre la Ley Celaá: "El que haya hecho la ley no ha caído en la absoluta irregularidad de lo que está diciendo"

El Partido Popular está creando una hoja de ruta destinada a dinamitar la Ley Celaá en las Comunidades Autónomas en las que gobierna, una suma de territorios que representan el 47% de los alumnos españoles. Antonio González Terol, vicesecretario de Política Territorial del PP, ha hablado hoy en Espejo Público para explicar cuál es ese paquete de medidas.

"El recurso ante el Tribunal Constitucional por la vulneración del artículo 27.3, la recogida de firmas y sumarnos a la iniciativa de plataformas más plurales, a cuyas manifestaciones y concentraciones acudiremos este domingo. A partir de ahí, llevaremos a cabo mociones presentadas en todas las diputaciones y Ayuntamientos, gobernemos o no".

Estas son algunas de las medidas incluidas dentro del paquete que el PP está diseñando con el fin de tumbar la nueva ley educativa aprobada el pasado jueves por el Gobierno, y popularmente bautizada como la Ley Celaá.

En su discurso, Terol ha recalcado que el Partido Popular gobierna en cinco comunidades autónomas y en una ciudad autónoma; en trece diputaciones provinciales y 2.860 ayuntamientos, y que harán todo lo que esté en sus manos para hacer desaparecer esta nueva ley educativa en esos lugares.

Más allá de haber eliminado el castellano como lengua vehicular, Terol critica que esta Ley incluye una serie de irregularidades que deben ser erradicada.

"Probablemente, quien ha hecho la ley, no ha caído en el detalle de la absoluta irregularidad que está diciendo, porque vulnera, entre otras cosas, la autonomía local", critica mientras pone de ejemplo el derecho a poder sacar una concesión sobre un suelo público.

A nivel de las CCAA, el vicesecretario ha aclarado que se vivió una situación similar con la Ley Orgánica Educativa de Zapatero, "aunque al menos esa contó con participación de la comunidad educativa, no como en el caso de esta ley, que inició su tramitación el 24 de abril, en plena pandemia".

No obstante, recuerda que todavía no está en aplicación porque tiene que ir al Senado, por lo que serán "prudentes" en sus declaraciones y actuarán primero a través de enmiendas.

Por ello, advierten que tratarán de garantizar que se puedan tener centros concertados, para que tanto los 2.100.000 alumnos puedan tener garantizada esa educación si así lo deciden sus familias, al igual que implementarán la construcción de colegios públicos.

"Nosotros no decimos no a ninguna. Es el PSOE el que dice que no a la concertada y a la privada. Nosotros decimos que sí a la pública, pero también debe existir y coexistir la educación concertada. Trataremos de bloquear aquellas cosas que ataquen la libertad de elección del centro".

Concluyendo la entrevista, Terol ha hecho referencia también a la educación especial y la necesidad de fomentarla. "Hay 56.800 niños con capacidades diferentes que tienen aulas TGD dentro de la educación pública y también hay centros de educación especial donde se refuerza este tipo de educación. Lo que hay que dar es libertad a los padres para poder elegir si quieren que estén en el sistema público o si quieren ir a un centro de educación especial. Desde nuestras Comunidades Autónomas lo vamos a luchar y lo vamos a defender".