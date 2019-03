Podría perder la casa tras cuatro años en el paro y con su mujer gravemente enferma

La historia de Juan y su familia es muy dura. Él tiene tiene 51 años. Era conductor de camiones y también ha sido repartidor de mensajería urgente. En 2008 se lesionó el hombro trabajando al levantar un bulto pesado y le despidieron. Además, su mujer, que trabajaba en la limpieza, también se quedó sin trabajo. Los males no siempre vienen solos y la esposa de Juan recibió un verdadero mazazo cuando le diagnosticaron un cáncer.

Los únicos ingresos de la familia son los 426 euros que recibe su mujer. La hipoteca del piso es de 502 euros y lleva dos meses sin pagarla. Ha intentado negociar con el banco, pero sin resultado. "Tengo también deudas con la comunidad de vecinos pero si pago una cosa, no puedo pagar la otra", se lamenta el padre. Juan tiene dos hijos de 14 y 15 años. "Lo están pasando muy mal. Me gustaría trabajar, pero no me puedo alejar mucho de mi mujer que necesita cuidados constantes", dice.