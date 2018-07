Pilar Vera: "Magdalena Álvarez cargará con los 154 muertos de Spanair para el resto de su vida"

ACCIDENTE DE LA AEROLÍNEA | PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS

La comparecencia de la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez, en la comisión del congreso que investiga el accidente de Spanair dejó bronca en el interior y una escena en el exterior, que tuvo como protagonistas a Álvarez y a la presidenta de la Asociación de Víctimas de Spanair, Pilar Vera. Ésta le reprochó la poca atención que le había dedicado a las víctimas y le espetó que "nunca debería haber sido ministra de Defensa". Vera explica que no buscaba que los medios captaran el momento y fue algo casual. "Cuando me acerqué no había medios. Le di dos besos educadamente, cosa que no debería haber hecho cuando ha tardado hasta 10 años en dar la cara por las víctimas". Recrimina a Álvarez el desentendimiento que ha mostrado con el accidente. "Ni política ni humanamente ha tenido piedad con la asociación".