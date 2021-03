Paca, víctima de una banda criminal que robaba a los ancianos: "Estoy acostumbrada, pasa bastante"

Engañaban a sus víctimas, siempre personas mayores que vivían solas, para acceder a la vivienda y robarles sus pertenencias. Lo hacían con el pretexto de que trabajaban en la Cruz Roja.

Las tres mujeres y el hombre que formaban este grupo delictivo actuaban en varias localidades de Alicante y Murcia. Espejo Público ha contado con el testimonio de una de las víctimas.

Paca vive en el municipio alicantino de Monforte del Cid. Ella cuenta que las estafadoras llamaron a su puerta diciendo que eran asistentes sociales. Pero a Paca no la convencieron y no las dejó entrar. "Empujaron la puerta e intentaron entrar sin pedir permiso pero no las dejé. Me olió mal", señala.

Para disuadir a las timadoras Paca les dijo que sus hijos irían a comer. En ese momento las mujeres huyeron. Paca reconoce que está acostumbrada a este tipo de situaciones porque por desgracia "pasa bastante. A mí me pasó con un falso revisor del gas".

Finita, hija de Paca, explica que su madre le comentó lo que había sucedido. En ese momento saltaron todas las alarmas. "Le reñí y le dije que para qué abría la puerta porque se fueron pero ¿y si no lo hacen y le dan un empujón?".

Lo cierto es que los vecinos pueden respirar tranquilos porque la Guardia Civil, en el marco de la operación 'Azerbaglass', ha detenido a los integrantes de esta red. Se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, hurto en interior de vivienda y estafa. Además, a dos de ellos también se les imputa un delito contra la seguridad vial por conducir sin haber obtenido nunca permiso para ello.

