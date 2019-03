Mayte Zaldívar organiza una comida para despedirse de sus amigos antes de ir a prisión

Amante de las fiestas y de la dolce vita, ella no ha perdido las buenas costumbres y ha celebrado su particular fiesta de despedida, rodeada de familiares, de amigos y de su inseparable novio, Fernando Marcos. Una comida muy distinta a las de antaño, las que Julián y la propia Mayte solían celebrar en la Marbella del despilfarro, Zaldívar reunió a unas 15 personas en el restaurante Zayni, propiedad de un amigo suyo, con él negoció un menú de 12 euros que finalmente fue abonado por cada comensal, eso sí el plato estrella fue el cocido y ella misma se encargó de cocinar y supervisar los ágapes.

Afirman quienes estuvieron muy cerca de ella ese día que, a pesar de ser una comida organizada por la propia Mayte, no pudo disimular su preocupación por su inminente ingreso en prisión, además le fallaron amigos que finalmente declinaron la invitación, algo que lógicamente no le sentó bien. Eso sí, a los asistentes no les faltó la atención de Mayte con quienes departió, charló, besó y abrazó. Una exaltación de la amistad en un día tan especial.

Mayte está preparada para entrar en prisión aunque reconoce el miedo ante lo desconocido, sabe que pasará tiempo antes de que vuelva a ver a sus más íntimos, los incondicionales estaban allí, en esa comida de despedida en la que Mayte emuló los viejos tiempos cuando regentaba con Julián los dos restaurantes el Maite I y el Maite II, ella cocinaba y él se encarga de las mesas. Condenada a dos años y medio, es posible que en ocho o nueve meses goce de sus primeros permisos ordinarios