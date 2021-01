Madrid retira hoy la nieve de calles secundarias y retoma la recogida de basuras

Señala la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, que el problema de los daños que ha dejado la nieve es que irán aumentando. Los que han cuantificado ascienden a 20 millones de euros por el momento. Apunta la vicealcaldesa de la ciudad que desde su Gobierno no veían seguro que los niños volvieran al colegio ya que hay que revisar elementos como cornisas.

Manifiesta que ninguna ciudad está preparada para un fenómeno que ocurre cada 70 años como la nevada que ha dejado la borrasca Filomena.

Considera la de Ciudadanos que "es absurdo que alguien se ponga la medalla de la petición de zona catastrófica". "Es el momento de que se reconozca la entidad de esta nevada y de cómo ha afectado a la vida de muchas personas", mantiene.

Señala que MercaMadrid es un ejemplo de gestión de éxito debido a la pronta actuación de la UME. "Ya está funcionando y el abastecimiento está garantizado desde porque desde el ministerio pusieron los medios a disposición".

Ha anunciado que este miércoles comienza la retirada de nieve de las calles secundarias y también se reanuda el servicio de recogida de basuras. "El primer día la prioridad era limpiar las calles y que nadie durmiera en la calle".

"Madrid no está preparada para una nevada como esta"

Explica Villacís que Madrid no está preparada para una nevada y los edificios anteriores al año 70 no tienen ni siquiera requerimientos de nevada. "Uno cuando camina por la calle tiene que tener en cuenta que pueda caer un aire acondicionado que no ha aguantado el peso de la nieve o que las cornisas no están preparadas", advierte.

