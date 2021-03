La vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid, sobre el coronavirus: "Las restricciones muy rígidas tienen un impacto brutal"

La transmisión del coronavirus en España continúa bajando, aunque cada vez lo hace más lentamente. El viernes, día en que Sanidad notificó los últimos datos, la incidencia acumulada en nuestro país era de con 149,2 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, cinco puntos menos que el jueves, lo que sitúa a España ya en un nivel de riesgo medio de contagios.

Desde el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (Icomem), su vicepresidenta, Luisa González, ha manifestado este lunes en 'Espejo Público' la importancia de la vacunación masiva y que el mayor número posible de ciudadanos esté inmunizado cuanto antes.

"La bajada se ralentiza y los expertos apuntan a que esta meseta se va a mantener en el tiempo. La única medida que nos puede sacar de esto es la vacunación" e indica que hay que hacerlo de forma más masiva y "a destajo" y acelerar el ritmo de forma que "todas las instituciones que puedan vacunar, deben hacerlo: colegios o ejército".

Si bien es verdad que el ritmo de vacunación contra la Covid-19 ha aumentado en España respecto a hace un mes, el ritmo actual sigue siendo insuficiente para tratar de llegar al verano con el 70% de la población vacunada.

González, consciente de la delicada situación sanitaria por la pandemia que ha traído consigo un profunda crisis económica y social, preguntada sobre las medidas tomadas en las diferentes comunidades autónomas de cara a Semana Santa y, concretamente, sobre la negativa de la Comunidad de Madrid a cerrar, ha indicado que "está demostrado científicamente que la distancia social garantiza que no haya contagios: no me muevo, no me junto en grupos, no transmito en grupo", sin embargo, Luisa González indica que "las restricciones excesivamente rígidas tienen un impacto brutal económico, social, humano y psicológico. El sentido común nos dice que pongamos en la balanza las restricciones y no se vayan al extremo", señala la médica.

No será hasta este miércoles cuando se reúna de nuevo Sanidad con las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, para ratificar qué medidas se toman finalmente, aunque todas las regiones a excepción de Madrid y las islas, apuestan por el cierre perimetral y el toque de queda de las 22 horas a las 6 horas desde el 26 de marzo al 9 de abril para evitar una cuarta ola de la pandemia.

