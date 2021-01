Espejo Público ha tenido acceso a la casa okupa en la que se encontró a Miguel Ricart, condenado por el crimen de las niñas de Alcàsser. Sus vecinos confiesan que se trata de un edificio muy conflictivo y con gran afluencia de drogas.

Caminando por el parque, sentado en los bancos o bebiendo cerveza con otra gente. Así recuerdan los vecinos el paso de Miguel Ricart por Carabanchel, el barrio donde se localizó la casa okupa en la que reside. Además, añaden que se trata de un edificio muy problemático.

Este hecho ha podido ser comprobado por las cámaras de Espejo Público. Al entrar en la casa, nuestro equipo recibió varias amenazas por parte de los okupas.

"Claro que me suena", decían los vecinos al ver una foto de Ricart. Mientras, otros aseguraban no saber cómo reaccionarían en caso de encontrarse con el condenado. "Espero que no tenga la suerte, porque no sé que reacción voy a tener".

A su argumento se suma el de otros residentes, que insisten en la mala influencia que acogen las paredes de la casa okupa.

"No es una persona que se despierta pensando en apuñalar a alguien. Es repudiable que matara a tres chiquillas, pero igual que vienen él vienen todos los 'yonkis' a por droga", explicaba uno de ellos.

Miguel Ricart compartía la casa okupa con otras tantas personas, un edificio que acogía una constante afluencia de delincuencia. "Es un foco de drogas y de robos. Es una vergüenza".

Además, los vecinos confiesan que la visita de la Policía al edificio okupado es bastante frecuente. "Vienen unas 7 u 8 veces al día" con el fin comprobar la seguridad.

