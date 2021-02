Los expertos no aconsejan dispositivos caseros para mejorar la oxigenación de pacientes con coronavirus

Circula un vídeo, sobre todo a través de Facebook, donde se muestra cómo hacer compresores caseros que, supuestamente, mejoran la oxigenación de pacientes con covid-19.

La publicación señala que "es una forma sencilla de generar oxígeno. Excelente para una emergencia".

"Les vamos a presentar un nebulizador sencillo, de los que venden en la farmacia, cómo convertirlo o hacer que nos ayude para tener oxígeno en nuestros pulmones", señala la mujer, protagonista del vídeo.

Pero ojo porque este proceso que muestra el vídeo solo humidifica el agua, por tanto esta información es engañosa. No lo prueben en casa. Los expertos no lo recomiendan ni aconsejan estos concentradores caseros para pacientes con coronavirus. Han señalado que no funciona e incluso puede generar efectos nocivos en pacientes covid.

