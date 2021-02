La viuda de Victor Barrio sobre las revueltas por Pablo Hasél: "La ignorancia y la educación es la base de estas manifestaciones"

El torero Víctor Barrio, falleció en 2016 tras ser embestido el 9 de julio durante un festejo en Teruel, por lo que el ahora encarcelado Pablo Hasél, le dedicó en su día unas palabras de odio a través de su cuenta de Twitter: "Si todas las corridas de toros acabaran como la de Víctor Barrio más de uno íbamos a verlas", escribía.

Ahora, su viuda Raquel Sanz, ante la inminente entrada en prisión del cantante, le dedicaba unas palabras a través de las redes sociales: "Si eres tan 'valiente' como para cometer un delito, ten las mismas agallas para enfrentarte a la condena por el mismo", escribía.

El mismo día de la detención de Hasel, escribió: "Hoy me toca a mí decir" para pedir que los ciudadanos se animen a denunciar la incitación al odio y las injurias.

Sanz continuaba diciendo que "No habría normalidad democrática si alguien cometiese un delito y no fuese juzgado y condenado por ello. Queréis que los vuestros hagan lo que les plazca y no haya consecuencias, pero cdo son vuestros hijos los que sufren los delitos, otro gallo canta, ¿verdad? Doble vara de medir", en referencia a la detención y encarcelamiento de Hasél, así como de las numerosas revueltas.

Tras tres días consecutivos en donde las calles se convierten en campos de batalla en protesta por la detención de Pablo Hasél, en la que ha habido decenas de heridos y detenidos, e incluso una mujer ha perdido un ojo, Sanz indica que, si los manifestantes saben realmente a quienes están defendiendo. Si lo hubiesen dicho de su novio o sus padres, no estarían en esa manifestación. La ignorancia y la educación es la base de estas manifestaciones", indica

"Nos sentimos desamparados porque no pertenecemos a ninguno de los colectivos que el código penal recoge y que pueden recoger este tipo de delitos", e indica que las leyes deberían adaptarse a la situación actual. "Si una persona comete un delito, es juzgada y condenada. Tiene que cumplir con ella" e indica que de no ser así, "Dejan a la justicia a la altura del betún".

Sanz también recuerda los delitos de odio por los que Hasél ha sido encarcelado y que no solo se trata de unas canciones "además ha pegado y amenazado, tiene una serie de delitos que parece que se olvida por qué entra en la cárcel".