La guardia urbana carga contra Ada Colau: "Nos ha quitado los medios para poder combatir las revueltas"

Lamenta Eugenio Zambrano que la guardia urbana de Barcelona se tiene que enfrentar a la crítica de la ciudadanía que cree que la Policía no cumple con su trabajo en los disturbios. "La violencia no está legitimada y el uso de la fuerza de las autoridades sí", señala.

Califica los disturbios que sufre Barcelona desde hace dos semanas, y que se iniciaron con la detención del rapero Pablo Hasél, como "terrorismo urbano que está dejando a esta ciudad asediada".

Este guardia urbana lamenta "que se dejara que esta masa hostil alcanzase su objetivo de ir a Las Ramblas". Mantiene que en la actuación de los Mossos no imperan los criterios profesionales y sí los criterios políticos. Recuerda que la Policía se debe a un código deontológico y pide que si los jefes de policía no se sienten cómodos con sus políticos dimitan.

Reconoce que el dispositivo policial falló en la manifestación de la pasada madrugada y no se intervino como se tenía que haber intervenido. "La guardia urbana tiene una unidad de orden público y Ada Colau quiere esconderla y negar su existencia", mantiene. Lamenta que Colau haya hecho una restricción del presupuesto y no dote a la Guardia Urbana de más recursos. "No tenemos los mismos medios para combatir esta amenaza. Necesitamos las armas largas, las lanzaderas, los botes de pimienta, los taser...".

