Angela Dobrowolski, de 37 años de edad, fue investigada hace meses por un presunto intento de asesinato a Josep Maria Mainat, productor y pareja sentimental de la sospechosa, a través de una sobredosis de insulina, pero fue puesta en libertad condicional. Ahora, protagoniza un nuevo episodio en el 'caso Mainat', el asalto en uno de los domicilios de su marido diabético. El pasado martes fue detenida por la Policía y esta mañana ha pasado a disposición judicial.

El 'caso Mainat' ha sido uno de los más sonados en los últimos meses, un escándalo que vio la luz con el supuesto intento de asesinato del productor Josep Maria Mainat a manos de su mujer. Angela fue investigada por la Policía para determinar los motivos que le llevaron a intentar asesinar a su marido diabético a través de una sobredosis de insulina que, presuntamente, le inyectó mientras dormía.

De acuerdo a la versión policial, Angela fue midiendo el nivel de azúcar de Josep Maria Mainat, y pese a llegar a niveles de riesgo, no hizo nada. No obstante, posteriormente llamó a la ambulancia y, tras el interrogatorio, quedó puesta en libertad provisional.

Y ahora, el último episodio del 'caso Mainat' concluye con la nueva detención de Angela, esta vez sospechosa de asaltar la casa del productor junto a su amante. Esta mañana, la mujer ha pasado a disposición judicial para responder por los hechos, y en pocas horas se determinará si es puesta nuevamente en libertad o, por el contrario, se dictamina su ingreso en prisión.

No obstante, sus abogados se muestran optimistas con el posible resultado de la sentencia, y advierten que el motivo por el que Angela entró ilegalmente en la casa de su marido fue por un intento de ocupación, ya que la pensión que recibe no es suficiente para lograr un techo propio.

Sobre estas acusaciones hacia su mujer, Josep Maria Mainat asegura que días anteriores Angela intentó forzar la puerta de su vivienda en varias ocasiones. Un hecho que nuevamente critican los abogados de la mujer, ya que repiten que en el atestado no hay pruebas de que se intentara entrar en el domicilio los días previos.

"Lo que he visto es que varias de las cámaras estaban desviadas, lo que quiere decir que alguien ha entrado. Tirando para atrás del vídeo, se puede ver cómo dos personas encapuchadas entraban en la casa", denunciaba Mainat ante los medios. "Me siento muy preocupado. Esto tiene que parar. No puede ser que cada día haya un susto de estos".

El productor de Gestmusic declaró en Espejo Público que las cámaras de seguridad registraban cómo dos personas "saltaron por los tejados, forzaron la ventana de un baño y entraron dentro. El motivo se me escapa. No han robado nada".

Por ello, Mainat augura que una de las posibilidades más claras es que su mujer, junto con su amante, intentara okupar la vivienda. "Es una de las posibilidades, tal y como hicieron en la casa de Barcelona. Estar aquí y apalancarse aquí".

No obstante, Mainat se muestra cauto en las predicciones y advierte que todo se determinará en el proceso judicial. "No lo sé. Me sorprende porque, además, es muy insensato por parte de Ángela. Ella sabe que está en libertad provisional y no sé hasta que punto, que esté ahora detenida, le puede perjudicar en el procedimiento judicial", concluía el productor.

