La confesión sexual de Carmen Lomana a Susanna Griso: "Ya lo verás"

Los concursantes de Love Island están encantados con los pretendientes que tienen en el concurso. Los primeros días de emisión ya hemos podido ver cómo se han formado las primeras parejas y qué es lo que busca cada uno en una relación. Si hay algo que llama la atención por encima de todo es el espectacular físico de los participantes.

Comenta la empresaria Carmen Lomana que cuando se habla de parejas practicando sexo parece que solo se piensa en gente de esa edad. Sin embargo, Lomana reivindica que a partir de los 60 el sexo sigue existiendo y asegura incluso que es la mejor etapa para disfrutar de la vida sexual con plenitud.

Señala Lomana que cuando eres joven a veces no te paras a hablar con el otro de qué te gusta en las relaciones y que, sin embargo, cuando ya tienes cierta edad sabes perfectamente qué te gusta, conoces tu cuerpo y no tienes reparos en hablarlo.

La presentadora Susanna Griso le preguntaba a Lomana por esta nueva vía sexual que se abre a partir de los 60 años, a lo que Lomana le respondía: "Ya lo verás".

Indica que muchas veces el problema es que llevas muchísimos años con la misma pareja y estás aburrido, pero no es una cuestión de que no te guste el sexo. Reivindica que el sexo "a partir de los 60 tiene muchas más calidad, aunque no tanta cantidad".

