Este 28-A será la primera vez que muchos voten. Es el caso de Pablo Gallardo, tiene 18 años y está decidido a votar con conocimiento de causa porque se ha leído todos los programas electorales. Este joven, que oposita para las Fuerzas Armadas cree que los políticos no piensan en los jóvenes. Le preocupa que el partido que gobierne "defienda los valores nacionales y aboga por una posición dialogante con Cataluña".

Asegura que como joven no ha visto en ningún programa que se hable de él."Me siento abandonado por los partidos, nuestra clase política tiene un nivel más bajo que en otros países", destacaba.

En el caso de Ana Aguilar, señala que en las primeras elecciones que pudo votar no lo hizo porque ninguna opción le convencía. Ahora se inclina más por las tendencias de izquierdas pero aún no tiene claro a qué formación votará.

Ana tiene 22 años y estudia filología hispánica. Apuesta por las políticas que fomentan la igualdad de género y echa en falta "todo lo referido a la juventud". "Somos un colectivo de la sociedad, no se nos tiene en cuenta y no somos tontos. Sabemos que no se nos está haciendo caso", señala.